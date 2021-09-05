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    • 05.09.2021 20:18
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.

    "ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS OLALIM"
    Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım." ifadelerini kullandı.

    4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


            29 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

                25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

                24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
                        İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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