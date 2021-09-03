"İyidere-İkizdere Yolu ve tünelleri" ile "Salarha Tüneli" hizmete açılıyor
Hayata geçirilen önemli kara yolu yatırımlarıyla Rize'nin potansiyeli artırılırken aynı zamanda şehir içi, bölgesel ve uluslararası ulaşım standardı da yükseliyor. Rize'de bugün "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri", yarın da"Salarha Tüneli" hizmete açılacak.
Deniz ve kara ulaşım imkanlarıyla Türkiye'yi Kafkaslar, Orta Asya ve İran'a açılan ana güzergah üzerinde olan Rize, kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor.
Hayata geçirilen önemli kara yolu yatırımlarıyla Rize'nin potansiyeli artırılırken aynı zamanda şehir içi, bölgesel ve uluslararası ulaşım standardı da yükseliyor.
Bu kapsamda, Rize'yi Erzurum'a bağlayan tek yol standardındaki güzergahın Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkisinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan kesimi, 37,9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi.
Daha önce yapılan çalışmalarla 27,2 kilometrelik kesimi bitirilen projede, 850 metrelik çift tüplü Hurmalık-1 Tüneli, 720 metrelik Hurmalık-2 Tüneli ile Hurmalık-1 giriş-çıkış köprüleri ve bağlantı yollarından oluşan 3,6 kilometrelik kesim de trafiğe açılarak, yolun toplamda 30,8 kilometrelik bölümü bölünmüş yol standardında tamamlandı.
PROJE TİCARET VE TURİZM AÇISINDAN HAREKETLİLİK KAZANDIRACAK
Ovit Dağı geçişinde inşa edilen ve ülkenin trafiğe açık en uzun tüneli olan Ovit Tüneli ile ulaşım standardı yükseltilen güzergahta gerçekleştirilen bölünmüş yol, köprü, tünel, viyadük çalışmalarıyla, Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve güneydoğuya uzanan kuzey-güney aksında daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu ulaşım imkanının tesis edilmesi amaçlandı.