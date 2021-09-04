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    • Güncel
    • 04.09.2021 10:25
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    • 04.09.2021 10:34
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    Hava durumuna bakmadan hafta sonu planı yapmayın! Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı

    Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava durumu.

    Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TEKİRDAĞ °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 25°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 26°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. .

        BOLU °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        RİZE °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        TOKAT °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AĞRI °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        ERZURUM °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 24°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 15°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP 18°C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN 22°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA 22°C, 33°C

        Az bulutlu ve açık
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