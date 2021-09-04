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    • 04.09.2021 15:49
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    2021 İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar? Bursluluk taban-tavan puanları boş kontenjanlar! İOKBS puan hesaplama 2021!

    2021 İOKBS bursluluk sınavı taban tavan puanları boş kontenjan! 2021 bursluluk sınavı 5 Eylül Pazar günü tamamlanacak. Sınava giriş yapacak binlere öğrenci taban tavan puanları ve boş kontenjanlar hakkında araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk sınavına 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri giriş yapıyor. Her sene düzenlenen bursluluk sınavları özellikle düşük bütçeli ailelerin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülüyor. Peki, 2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan? Bursluluk puanları kaç? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 İOKBS Bursluluk sınavı taban puanları boş kontenjan!

    2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte bu sene bursluluk ısnavı 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşiyor. Her yıl düzenlenen İOKBS bursluluk sınavıne 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri katılım sağlıyor. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Peki, 2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan? Bursluluk puanları kaç? İşte sınava dair tüm bilgiler!

    2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı geçen yaptığı açıklamada Bursluluk sınavının 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.

    Sınav giriş belgeleri açıklanınca, bursluluk sınavına giriş belgesini yanınıza almanız bu sınava katılmanız için büyük bir önem arz etmektedir. Her sene sınav sürecine ilişkin tüm şartlar adaylara duyurulmaktadır.

    MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Durumu iyi olan kişiler sınava girse de bu imkanlardan yararlanması mümkün olmadığı için sınava girmesine gerek yoktur.

    Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise sınava girseniz de imkanlardan yararlanamazsınız.

    Bursluluk sınavı sırasında kişilerin fotoğrafları büyük önem taşımakta ve sıkı bir kontrol yapılmaktadır. Sınav giriş belgesini almanız için E-Okul üzerinden fotoğraflı bir hesap ile başvuru yapmanız gereklidir.

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekildedir:

        2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

        2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

        Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir:

        Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

        Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

        Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

        2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

        İOKBS BURSLULUK SINAVI HAKKINDA!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlamayı planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın sınav tarihine odaklandı. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, ertelenen sınavın tarihi ve konuları netleşti.

        Türkiye'de Bursluluk sınavları özellikle birçok düşük gelirli ailenin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülmektedir. Bu burs dağıtımlarında burs başvurusu yapan öğrencinin veya öğrencilerin evlerindeki birey başına düşen gelir hesaplanması asıl mevzudur. Eğer ki bu incelemede kişi başına düşen maddi gelir belirlenen oranın altında kalırsa o öğrenciye burs verilir.

        İOKBS olarak da bilinen Bursluluk sınavı, lise seviyesine gelen kadar birçok sınıf düzeyi için geçerli olmaktadır. Bursluluk sınavına katılabilmek adına her yıl bir puan belirlenmektedir. Bu puanlar sınava katılan öğrencilerin sağladıkları başarı oranına göre değişmektedir.
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