2021 İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar? Bursluluk taban-tavan puanları boş kontenjanlar! İOKBS puan hesaplama 2021!

2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte bu sene bursluluk ısnavı 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşiyor. Her yıl düzenlenen İOKBS bursluluk sınavıne 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri katılım sağlıyor. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Peki, 2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan? Bursluluk puanları kaç? İşte sınava dair tüm bilgiler!
2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı geçen yaptığı açıklamada Bursluluk sınavının 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Sınav giriş belgeleri açıklanınca, bursluluk sınavına giriş belgesini yanınıza almanız bu sınava katılmanız için büyük bir önem arz etmektedir. Her sene sınav sürecine ilişkin tüm şartlar adaylara duyurulmaktadır.
MEB bu sınav için bir tarih belirlemekte ve sitesi üzerinden duyuru yapmaktadır. Bu sınavın amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve aynı zamanda burs imkanı vermektir. Durumu iyi olan kişiler sınava girse de bu imkanlardan yararlanması mümkün olmadığı için sınava girmesine gerek yoktur.
Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üzerinde ise sınava girseniz de imkanlardan yararlanamazsınız.
Bursluluk sınavı sırasında kişilerin fotoğrafları büyük önem taşımakta ve sıkı bir kontrol yapılmaktadır. Sınav giriş belgesini almanız için E-Okul üzerinden fotoğraflı bir hesap ile başvuru yapmanız gereklidir.