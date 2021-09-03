Son dakika: CHP'li vekil Faruk Sarıaslan'ın zor kullanarak böbreğine el koyduğu Ufuk Coşkun olayına soruşturma

ŞOK İSTİFA

Skandal haberin ardından CHP Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Vehbi Yaşar, zehir zemberek bir açıklamayla partisinden istifa etti. "Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Fethi Yaşar'dan habersiz hiçbir şey yapamaz" diyen Vehbi Yaşar, istifa mektubunda CHP'li belediye yönetimine şu suçlamaları yöneltti: "Millet İttifakı Yenimahalle'de belediye yetkilileri tarafından yara almıştır ve rencide edilmiştir. Tam teşekküllü bir A.Ş. yönetimi mevcuttur. Pasif bir kukla meclis üyesi olmak istemem. Biat kültürü, taklacılık ve liyakatsizlik benim siyasetimde yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizden helallik istiyorum ve gün ve an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım."