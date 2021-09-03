Son dakika: CHP'li vekil Faruk Sarıaslan'ın zor kullanarak böbreğine el koyduğu Ufuk Coşkun olayına soruşturma

Son dakika haberi... Ankara'da, CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nde yaşanan böbrek nakli skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.
Hukuki süreç ise işliyor. Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, "Böbrek nakledilen Sefa Yörükoğlu akrabam değil. Nevşehir Kozaklı ilçesinden hemşerim. Mobbing, ev ve araba vaadim olmadı" dedi. Ufuk Coşkun'dan tehditle böbrek nakli yapılan Sefa Yörükoğlu ise SABAH'ın telefonlarına cevap vermeyerek engelledi.
Yine CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan da hakkındaki iddialarla ilgili konuşmak istemedi. İşte detaylar: