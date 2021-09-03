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    • Güncel
    • 03.09.2021 07:01
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    • 03.09.2021 07:01
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    Son dakika: CHP'li vekil Faruk Sarıaslan'ın zor kullanarak böbreğine el koyduğu Ufuk Coşkun olayına soruşturma

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandal bir olay gündemde bomba etkisi yarattı. CHP’li vekilin 'yeğenim' dediği kişiye böbreğini vermek zorunda kalan belediye işçisi Ufuk Coşkun, “Sadece benim değil, iş arkadaşlarımın da canını yaktılar” diye isyan etti. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

    Böbrek skandalına soruşturma
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    Son dakika haberi... Ankara'da, CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nde yaşanan böbrek nakli skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.

    Hukuki süreç ise işliyor. Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, "Böbrek nakledilen Sefa Yörükoğlu akrabam değil. Nevşehir Kozaklı ilçesinden hemşerim. Mobbing, ev ve araba vaadim olmadı" dedi. Ufuk Coşkun'dan tehditle böbrek nakli yapılan Sefa Yörükoğlu ise SABAH'ın telefonlarına cevap vermeyerek engelledi.

    Yine CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan da hakkındaki iddialarla ilgili konuşmak istemedi. İşte detaylar:

        YAŞAR NESLİHANOĞLU:
        Sefa akrabam değil. Nevşehir Kozaklı ilçesinden hemşerim. Sefa ile kan bağım varsa istifa ederim. Benden önce işe alınmış. İçişleri Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturmaya yer olmamasına karar verdi. Benim bildiğim ne doktor var ne de etik kurulunda tanıdığım var. Burası bir belediye kamu kuruluşu, patlak tekerlekli kamyon, mobbing hepsi senaryo...

        Ufuk Coşkun bu olayı sosyal medyada dillendirdi, kendi isteği ile emekli oldu. Nerede nakil yapıldı bilgim yok. Hiçbir vaatte bulunmadım, niye daire vereyim, oğlum değil ki nakil yapılan... Evine gitmedik annesi ile görüşmedik. Vekil Faruk Sarıaslan köylüm, Ufuk'a ne mobbing yapıldı ne de vaatte bulunuldu. Kanıt varsa istifaya hazırım.



        CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, hakkındaki iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da böbrek vereni de alanı da hayatında görmediğini savunurken "Ben kimseye 'Plaket vereceğim' demedim, ben bu olayları nakilden sonra duydum" itirafında bulundu. Coşkun'dan tehditle böbrek nakli yapılan Yörükoğlu ise SABAH'ın telefonlarını açmayarak engelledi.

            ŞOK İSTİFA
            Skandal haberin ardından CHP Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Vehbi Yaşar, zehir zemberek bir açıklamayla partisinden istifa etti. "Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Fethi Yaşar'dan habersiz hiçbir şey yapamaz" diyen Vehbi Yaşar, istifa mektubunda CHP'li belediye yönetimine şu suçlamaları yöneltti: "Millet İttifakı Yenimahalle'de belediye yetkilileri tarafından yara almıştır ve rencide edilmiştir. Tam teşekküllü bir A.Ş. yönetimi mevcuttur. Pasif bir kukla meclis üyesi olmak istemem. Biat kültürü, taklacılık ve liyakatsizlik benim siyasetimde yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizden helallik istiyorum ve gün ve an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım."

            NELER YAŞANMIŞTI
            Yenimahalle             Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Ufuk Coşkun adlı işçiye, yine aynı belediyede çalışan Sefa Yörükoğlu isimli kişiye böbreğini vermesi için belediyede mobbing yapılmış, Coşkun tehditlerin ardından böbreğini bağışlamak zorunda kalmıştı.

            Coşkun'a, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı tarafından verilen ev, araba ve para vaatleri de yerine getirilmemişti.
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