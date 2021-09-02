MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler eş durumu yer değiştirme başvurularına çevrildi. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları alınmaya başlanacak. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacak. Peki, Sözleşmeli öğretmen eş durumu atamaları ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında detaylar!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.
Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TAYİNİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenler başvurularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Başvuru" modülü üzerinden Elektronik Başvuru Foru doldurmak suretiyle gerçekleştireceklerdir.
Sözleşmeli öğretmenler, sağlık mazeretlerine ilişkin hastalığın tedavisini yaptıracakları ili Elektronik Başvuru Formu'nda belirteceklerdir.
Elektronik başvurular dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.