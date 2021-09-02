Son dakika: CHP'li vekil Faruk Sarıaslan mafyalığa soyundu! Böbrek için önce para vaadi sonra tehdit...

Son dakika haberi... CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun 'yeğenimiz' dediği böbrek hastası Sefa Yörükoğlu'na böbrek bulunabilmesi için belediye çalışanlarına test yapıldı. Belediye işçisi Ufuk Coşkun'un böbreği tutunca ev, araba ve para vaatleri havada uçuştu.
Coşkun bunlara rağmen böbreğini vermeye yanaşmayınca, tehdit ve şantaj devreye girdi. Böbreğin alınabilmesi için Coşkun işten çıkarılmakla tehdit edildi, arkadaşları ve yakınları da mobbinge maruz bırakıldı. Baskılar sonucunda böreğini veren Coşkun'a verilen vaatler tutulmazken, emekliye ayrılarak işinden de edildi.
BİRÇOK İNSANIN CANINI DA YAKTILAR
Böbrek nakli skandalının mağduru olan Ufuk Coşkun yaşadıklarını SABAH'a anlattı.