Son dakika: CHP'li vekil Faruk Sarıaslan mafyalığa soyundu! Böbrek için önce para vaadi sonra tehdit...

İnsanlık için yola çıktığını ancak kendisi gibi birçok insanın da canının yakıldığını belirterek, "Bir insanın hayata tutunması için böbreğimi vermek istedim ama tek böbrekle neler yaşayabileceğimi öğrenince tedirgin oldum. Doğrudan kesip atmadım, böbreğimi vermekten kesin vazgeçmedim ama tereddüt ettiğimi görünce ev, araba ve nakit para yardımı sözü verdiler. İşin doğrusu, maddi sıkıntılarım sebebiyle bu vaatlere sıcak baktım. Ama yönetim işi sağlama almak için beni tehdit etmeye başlayınca vazgeçtiğimi ifade ettim. Bu kez de işten çıkarmakla tehdit ettiler. Tehditleri işe yaramayınca bu kez de beni, yakın dostluğumun olduğu mesai arkadaşlarımı işten çıkarmakla tehdit ettiler. Arkadaşlarımı en kötü birimlere sürdüler. Gözlerini kararttıklarını görünce, çoluk çocukları olan ve her biri birbirinden değerli arkadaşlarımın işten çıkarılmasını istemedim. Böbreğimi verdim ama arkadaşlarımı kurtaramadım. Derdim, vaatlerin yerine getirilmemesi değil, arkadaşlarımın hayatıyla oynanması. Eğer işini gücünü yapan, ekmeklerinin derdinde olan mesai arkadaşlarımı işten çıkarmasalardı, bu iş böyle kapanıp gidecekti" dedi.