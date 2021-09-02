Söz konusu zam olunca CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu pek istekli! Belediye meclisini 'olağanüstü toplantıya' çağırdı

Cumhuriyet Halk Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki aksaklıklar ve olmayan hizmetten vatandaşlar şikayet ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam yapma derdine düştü.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı açıkladı.

SUYA ZAM İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama Göksu,"CHP'li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu, 7 Eylül'de yapılacak olan toplantıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı belgeyi de paylaşımına ekledi.