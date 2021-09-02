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    • 03.09.2021 05:20
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    Söz konusu zam olunca CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu pek istekli! Belediye meclisini 'olağanüstü toplantıya' çağırdı

    Cumhuriyet Halk Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki aksaklıklar ve olmayan hizmetten vatandaşlar şikayet ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam yapma derdine düştü. İBB tarafından belediye meclisine, suya zam yapmak için 'olağanüstü toplantı' daveti geldi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, toplantıya dair belgeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

    Söz konusu zam olunca İmamoğlu pek istekli

    Cumhuriyet Halk Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki aksaklıklar ve olmayan hizmetten vatandaşlar şikayet ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam yapma derdine düştü.

    Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı açıkladı.

    SUYA ZAM İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama Göksu,"CHP'li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta" ifadelerini kullandı.

    Tevfik Göksu, 7 Eylül'de yapılacak olan toplantıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı belgeyi de paylaşımına ekledi.

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    Haberler Güncel Söz konusu zam olunca CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu pek istekli! Belediye meclisini 'olağanüstü toplantıya' çağırdı
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