Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Tuncay Özkan ile yeniden alevlenen CHP'deki Kürt-Alevi tartışmasındaki o detaya dikkat çekti

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm şöyle:
Tek tipçi CHP, ne kadar çeşitlenmek, farklı sosyolojileri, siyasi eğilimleri kucaklamak istese de yapamıyor. Genetiği buna izin vermiyor. Bir yerde o genetik harekete geçiyor ve patlıyor.
Son dönemde CHP yönetimi ısrarla "Dindarları, Kürtleri kucaklamaya başladık" propagandası yapsa da bir bakıyorsunuz, en tepedeki isim bile çıkıp göçmen düşmanlığı yapabiliyor ya da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi bir meczup çıkıp, başörtülü bir kadına yönelik aşağılık bir yaklaşım sergileyebiliyor.
Alın bir örnek de İzmir'den... Bir süre önce İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, eski gazeteci Tuncay Özkan'la ilgili çok vahim bir iddia ortaya atıldı.
O iddiaya göre, Özkan önce yerel yönetimlerle ilgili şöyle bir tespit yapmış: