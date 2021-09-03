Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Tuncay Özkan ile yeniden alevlenen CHP'deki Kürt-Alevi tartışmasındaki o detaya dikkat çekti

Alın bir örnek de İzmir'den... Bir süre önce İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, eski gazeteci Tuncay Özkan'la ilgili çok vahim bir iddia ortaya atıldı.

O iddiaya göre, Özkan önce yerel yönetimlerle ilgili şöyle bir tespit yapmış: