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    • 03.09.2021 09:27
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Tuncay Özkan ile yeniden alevlenen CHP'deki Kürt-Alevi tartışmasındaki o detaya dikkat çekti

    Irkçı söylemleri ile halkı galeyana getirmeye çalışan CHP cephesinde son skandal Tuncay Özkan’dan gelmişti. Özkan’ın, “Yerel yöneticiler artık sosyal proje üretirken, o bölgenin demografik yapısına uygun proje üretmeli” sözlerini sarf ederken, İzmir’deki Kürt, Alevi, Afgan ve Suriyelileri örnek göstermesi Bornova CHP’de “Alevi – Kürt” tartışması başlattı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Gördüğünüz gibi ret ve inkâr siyasetinin asıl sahibi CHP, bu geçmişiyle açıkça yüzleşmedikçe ne böyle tartışmalar biter ne de Kürt ve Alevi aşkı konjonktürel olmaktan öteye geçer” dedi.

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm şöyle:
    Tek tipçi CHP, ne kadar çeşitlenmek, farklı sosyolojileri, siyasi eğilimleri kucaklamak istese de yapamıyor. Genetiği buna izin vermiyor. Bir yerde o genetik harekete geçiyor ve patlıyor.

    Son dönemde CHP yönetimi ısrarla "Dindarları, Kürtleri kucaklamaya başladık" propagandası yapsa da bir bakıyorsunuz, en tepedeki isim bile çıkıp göçmen düşmanlığı yapabiliyor ya da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi bir meczup çıkıp, başörtülü bir kadına yönelik aşağılık bir yaklaşım sergileyebiliyor.

    Alın bir örnek de İzmir'den... Bir süre önce İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, eski gazeteci Tuncay Özkan'la ilgili çok vahim bir iddia ortaya atıldı.

    O iddiaya göre, Özkan önce yerel yönetimlerle ilgili şöyle bir tespit yapmış:

        "Yerel yöneticiler artık sosyal proje üretirken, o bölgenin demografik yapısına uygun proje üretmeli."
        Sonra da İzmir'de 1 milyon 300 bin Kürt, 800 bin Alevi, 1 milyon 300 bin göçmen ve son olarak da 300 bin Suriyeli yaşadığından söz etmiş...

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        NE OLMUŞTU?
        Geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve partililerle birlikte Bornova'da saha çalışmalarına katılmış ardından partililerle, parti ilçe binasında bir araya gelmişti.

        CHP Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan'ın "Yerel yöneticiler artık sosyal proje üretirken, o bölgenin demografik yapısına uygun proje üretmeli" sözlerini sarf ederken, İzmir'deki Kürt, Alevi, Afgan ve Suriyelileri örnek göstermesi Bornova CHP'de "Alevi – Kürt" tartışması başlattı.

        Parti binasında gerçekleşen toplantının ardından Bornova Belediyesi personeli Süleyman Sezer (Piro Sezer), Özkan'ın Alevi ve Kürt vatandaşların İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylediğini iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sezer yaptığı paylaşımda "İzmir'in demografik yapısının değiştiğini söylemek abesle iştigaldir, hatta bunaklıktır" dedi.

        ÖZKAN: BU TÜR BİR KONUŞMAM OLMADI!
        Sezer'in iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, Sezer hakkında hukuki işlem başlatıldığını ifade eden Özkan, "Piro Sezer küçüktür ama mide bulandırır. Bu hadsiz, bir provokatör ve yalancı. Ayrımcılık, nefret suçu içeren uydurmalarını reddederim. Ne bu tür bir konuşmam ne sözüm ne de düşüncem yoktur. Kendisi hakkında yasal işlemleri başlattım. Ağalarını da uyarırım" dedi.

            Sezer, bu sözlerle de kalmayıp, Özkan hakkında şu iddiaları dile getirdi:
            "Bin yıllardır Anadolu'da yaşayan Alevi ve Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Sayın vekilim diyorum yine de sen vekil olduysan aşağıladığın Alevi ve Kürtlerin oyuyla vekil oldun. Asli unsuru olan Alevi ve Kürtlerin, İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylemek abesle iştigaldir hatta bunaklıktır. Suriyelilerin de İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylüyor olmaktan ziyade insan hakları sözleşmesine bağlı kalmak kaydıyla sağlıklı göç politikası izlemek ve vatanlarını dönüşünü sağlamak gerekir. Peki bu cümleleri sarf ederken orda bulunan partili arkadaşlar neden sessiz kaldınız? Biz Alevi ve Kürt yurttaşları aşağılanması sizleri mutlu mu etti? Ayıp ayıp şunu unutmayın sizlere rağmen bu ülkede barış ve kardeşliği yaşatacağız. Zalimlik sizin olsun, mazlumluk bizim olsun."
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