Sosyal medya düzenlemesinde hangi suçlar soruşturma kapsamında olacak? Detaylar netleşiyor

Buna göre güvenliği tehdit eden, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, başkalarının kişilik halklarına saldırıda bulunanlara ceza ve yaptırım gelecek. Teklifin yasalaşması ile birlikte adliyelerde bulunan Bilişim Suçları Bürosu daha aktif çalışacak.