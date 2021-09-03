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    • 03.09.2021 09:07
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    Sosyal medya düzenlemesinde hangi suçlar soruşturma kapsamında olacak? Detaylar netleşiyor

    AK Parti tarafından üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Geçtiğimiz gün Meclis'te AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın başkanlığında yapılan toplantıda, yapılacak çalışma masaya yatırıldı ve hangi suçların soruşturma kapsamında olacağına ilişkin değerlendirme yapıldı.

    Sosyal medya düzenlemesinde yeni gelişme

    Suçların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. fıkrası kapsamındaki kriterlere göre belirlenmesi düşünülüyor.

    Buna göre güvenliği tehdit eden, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, başkalarının kişilik halklarına saldırıda bulunanlara ceza ve yaptırım gelecek. Teklifin yasalaşması ile birlikte adliyelerde bulunan Bilişim Suçları Bürosu daha aktif çalışacak.

    Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na sosyal medya suçları da eklenecek. Sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve yapanlara 5 yıla kadar, hakaret eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezaları öngörülüyor.
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        Haberler Güncel Sosyal medya düzenlemesinde hangi suçlar soruşturma kapsamında olacak? Detaylar netleşiyor
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