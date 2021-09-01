CHP'de buram buram ırkçılık kokan tartışma! Tuncay Özkan'ın sözleri ortalığı karıştırdı





Sezer, bu sözlerle de kalmayıp, Özkan hakkında şu iddiaları dile getirdi:

"Bin yıllardır Anadolu'da yaşayan Alevi ve Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Sayın vekilim diyorum yine de sen vekil olduysan aşağıladığın Alevi ve Kürtlerin oyuyla vekil oldun. Asli unsuru olan Alevi ve Kürtlerin, İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylemek abesle iştigaldir hatta bunaklıktır. Suriyelilerin de İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylüyor olmaktan ziyade insan hakları sözleşmesine bağlı kalmak kaydıyla sağlıklı göç politikası izlemek ve vatanlarını dönüşünü sağlamak gerekir. Peki bu cümleleri sarf ederken orda bulunan partili arkadaşlar neden sessiz kaldınız? Biz Alevi ve Kürt yurttaşları aşağılanması sizleri mutlu mu etti? Ayıp ayıp şunu unutmayın sizlere rağmen bu ülkede barış ve kardeşliği yaşatacağız. Zalimlik sizin olsun, mazlumluk bizim olsun."

ÖZKAN: BU TÜR BİR KONUŞMAM OLMADI!

Sezer'in iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, Sezer hakkında hukuki işlem başlatıldığını ifade eden Özkan, "Piro Sezer küçüktür ama mide bulandırır. Bu hadsiz, bir provokatör ve yalancı. Ayrımcılık, nefret suçu içeren uydurmalarını reddederim. Ne bu tür bir konuşmam ne sözüm ne de düşüncem yoktur. Kendisi hakkında yasal işlemleri başlattım. Ağalarını da uyarırım" dedi.