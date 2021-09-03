Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi Müberra Öztürk! Lise öğretmenleri genç teğmeni anlattı

Rize'nın Ardeşen ilçesinde yaşayan Müberra Öztürk, liseyi bitirdikten sonra 2017'de girdiği sınavlarda, Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi oldu.
Geçtiğimiz günlerde okul 5'incisi olarak mezun olan ve Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı unvanını da alan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı.
Müberra'nın başarısı memleketi Ardeşen'de de coşku ve sevinçle karşılandı. Öğrenim gördüğü Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Müdürü Ömer Beyazal ve rehber öğretmeni Muammer Önalan, Müberra Öztürk'ü Sabah gazetesine anlattı.
Ömer Beyazal: Sınıfına gittiğim ve onunla tanıştığım gün, "Bugün hayatımızın geri kalanının ilk günüdür" demiştim. Müberra, geçmişte yaşadıklarımızdan ziyade gelecek için planlar yapan öğrencilerimizden birisiydi. Son derece disiplinli, azimli ve başarılıydı.