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    • 03.09.2021 07:33
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    Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi Müberra Öztürk! Lise öğretmenleri genç teğmeni anlattı

    Müberra Öztürk, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde dikkat çeken isim oldu. Öztürk, hem okulunu dereceyle bitirdi. Hem de Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi oldu. Rize Ardeşen'de yaşayan Müberra Öztürk'ü öğretmenleri anlattı. İşte o sözler...

    Kara Harp Okulu’nun ilk başörtülü öğrencisi Müberra

    Rize'nın Ardeşen ilçesinde yaşayan Müberra Öztürk, liseyi bitirdikten sonra 2017'de girdiği sınavlarda, Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi oldu.

    Geçtiğimiz günlerde okul 5'incisi olarak mezun olan ve Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı unvanını da alan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı.

    Müberra'nın başarısı memleketi Ardeşen'de de coşku ve sevinçle karşılandı. Öğrenim gördüğü Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Müdürü Ömer Beyazal ve rehber öğretmeni Muammer Önalan, Müberra Öztürk'ü Sabah gazetesine anlattı.

    Ömer Beyazal: Sınıfına gittiğim ve onunla tanıştığım gün, "Bugün hayatımızın geri kalanının ilk günüdür" demiştim. Müberra, geçmişte yaşadıklarımızdan ziyade gelecek için planlar yapan öğrencilerimizden birisiydi. Son derece disiplinli, azimli ve başarılıydı.

        Devletim benim için ne yapabiliri sorgulayan değil, ben devletim için ne yapabilirim anlayışını benimseyen karakterli, saygılı ve vefalı bir evladımızdı. Elde ettiği başarılarından dolayı gurur duyuyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.

        Muammer Önalan: Derslerinde başarılı, manevi değerleri yüksek, azimli ve ne istediğini bilen bir öğrencimizdi. Mezuniyet yıllığında arkadaşları onu, konuşkan, kararlı, paylaşımcı biri olarak tanımlıyorlar.

        Mezun olduğu yıl Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleşen üç öğrencimizden biriydi. Harp okullarına girmek istediğini söylediğinde tek ihtiyacı olan şey onu biraz cesaretlendirmekti. Okulu kazanması da başarıyla mezun olması da öğretmenleri olarak bizleri çok gururlandırdı.
            Kara Harp Okulu’nun ilk başörtülü öğrencisi Müberra
            Haberler Güncel Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi Müberra Öztürk! Lise öğretmenleri genç teğmeni anlattı
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