3 Eylül sözleşmeli öğretmen atama tercih canlı sonuçları 2021! - MEB son dakika e-devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç ekranı 2021! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu atama tercih başvurusunda bulunan öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 81 il genelinde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. Tercih başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecinin detayları belli oldu. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitmişti.
Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.