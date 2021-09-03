3 Eylül sözleşmeli öğretmen atama tercih canlı sonuçları 2021! - MEB son dakika e-devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç ekranı 2021! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu atama tercih başvurusunda bulunan öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 81 il genelinde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. Tercih başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!