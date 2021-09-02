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    • 03.09.2021 01:44
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    ‘Hudut Namustur' yazılı pankartı asan Ahmet Çakmak konuştu: Pankartı İYİ Partili Buğra Kavuncu astırdı, para vadettiler

    İstanbul'da ‘Hudut Namustur’ yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak, o pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını söyledi. Çakmak, "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler." dedi.

    Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı

    İstanbul'un çeşitli noktalarına, 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

    O gençlerden Ahmet Çakmak, Twitter hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı.



    'BANA PANKARTI BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI'
    O pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını iddia eden Çakmak, Kavuncu'nun yanındaki kişilerin kendisine para ve başka şeyler vadettiğini öne sürdü.



    ALIKONULDUĞU İDDİA EDİLDİ
    Paylaştığı videodan sonra Çakmak'ın alıkonulduğu ve tehdit edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.



        Twitter'dan bir paylaşım daha yapan Çakmak "Sosyal medya trolleri benim tehdit edildiğimi yazıyor evet iyi partili trolleri tarafından tehdit ediliyorum ama fark etmez biz buradayız" açıklamasında bulundu.
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        Haberler Güncel ‘Hudut Namustur' yazılı pankartı asan Ahmet Çakmak konuştu: Pankartı İYİ Partili Buğra Kavuncu astırdı, para vadettiler
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