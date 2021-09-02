‘Hudut Namustur' yazılı pankartı asan Ahmet Çakmak konuştu: Pankartı İYİ Partili Buğra Kavuncu astırdı, para vadettiler





'BANA PANKARTI BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI'

O pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını iddia eden Çakmak, Kavuncu'nun yanındaki kişilerin kendisine para ve başka şeyler vadettiğini öne sürdü.