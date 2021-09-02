Hakan Ural, Emine Erdoğan'a hakaret eden sosyal medya trollerine ateş püskürdü: Çıldırmışlar bunlar azmış





"İLTİFAT ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİN, HAKARET ETME RAZIYIZ"

Ural, "Fütursuz kurulmadık cümle yok. Cumhurbaşkanı'nın eşi oraya gitmiş, insanlara moral başka ne olacak. Halkının sıkıntılarıyla alakalı moral olsun diye gidiyor. Çok mu fanatiksin iltifat etme, hakaret etme razıyız. Bize ne oldu, birisi öldüğünde Allah rahmet elyesin denir, bunlar ateşi bol olsun diyorlar. Çıldırmışlar bunlar azmış. Diyorum ki Hakan boşver, veremiyorum benim de bir yapım var. Bu ülkeyi seviyorum, bu insanları seviyorum. Fikirlerim, düşüncelerim var kabullenemiyorum." ifadelerini kullandı.