Son dakika: Eğitimde salgın tedbirleri! Bakan Koca, Bakan Özer ve YÖK Başkanı Özvar'dan önemli açıklamalar...

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı.
Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Sizelere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık göründü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görülüyor diyebilirim. son 4 haftalarda vaka sayılarında artışın özellikle aşı olmamış kişlerden kaynaklandığını belirtmiştim.
Bugün itibariyle 500 bine yakın olan aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaışık yüzde 90'ını da tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.
Salgın hastalık sebebiyle gençlerin eğitiminin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür. Endişesi olan velilerimiz olabilir. Eğer böyle düşünüyorsak önce veliler olarak bizler tedbirlere uymalıyız. Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Bu dönemde öğretmen ve öğrencileri örnek alacağız, veliler olarak da örnek olacağız. Hep birlikte çaba gösterirsek zil sesinden sonra alarm sesi gelir diyenleri haksız çıkarırız. Öğretmenlerin motivasyonu hepimizden büyük olacak.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Bugün çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk haline gelmiştir.
Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığımız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.
2021-2022 eğitim öğretim yılında 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz çin 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak finansmana sahibiz.
Minikler okula başladı, 2 günlük uyum süreci sorumsuz bir şekilde tamamlandı. Lütfen belirlemiş olduğumuz kurallara harfiyen uyalım. Bu kurallara riayet edelim ki okullarımız bir daha kapanma sorunuyla yüz yüze kalmasın.