Yerli ve milli Akıncı TİHA, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla uçacak





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akıncı TİHA'nın yazılımında yer alan mesajı şu şekilde:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye... Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla Türk milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.