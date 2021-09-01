Yolculuk yapacaklar dikkat! 6 Eylül'de başlıyor | Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, ''Covid 19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 6 Eylül'den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir'' dedi.
Hasan Pezük, Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı (SOBE) ziyaret etti. Ziyaret sırasında TCDD ve SOBE iş birliğinde gerçekleşecek olan 'Otizm Farkındalığı' projesinin protokolü imzalandı Proje kapsamında yüksek hızlı ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray'da çeşitli video, afiş gibi görsel araçlarla otizm farkındalığı oluşturulacak.
SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'ının da katıldığı törende konuşan Hasan Pezük, şunları söyledi: ''Engelsiz ulaşım hedefleri kapsamında engelli yolcuların biletlerini internetten kolayca alabilmeleri için üyelik sistemi uygularken uygun garlarda sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet veren gişe tahsis ediliyor. SOBE Vakfı ile yaptığımız bu iş birliğiyle toplumda otizm farkındalığının yükseleceğine inanıyorum.