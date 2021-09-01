Emine Erdoğan sel felaketinden etkilenen bölgeleri ziyaret etti: "Allah tekrarını yaşatmasın"

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kastamonu'ya gitti. Bozkurt'taki selzedeler ile tek tek görüşerek taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, "Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak gereken ne varsa yaptı. İnsanüstü bir gayretle burada hizmet verdiler. Gece günüz demeden bu hizmeti yaptılar. Bunu burada görmek beni memnun etti" dedi.
Bakanlar Soylu ve Kurum'un da eşlik ettiği Erdoğan, yeni yapılacak dükkanların temel atma törenine de katıldı.
Erdoğan, "Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak gereken ne varsa yaptı. İnsanüstü bir gayretle burada hizmet verdiler. Gece günüz demeden bu hizmeti yaptılar. Bunu burada görmek beni memnun etti" dedi.
Bakanlar Soylu ve Kurum'un da eşlik ettiği Erdoğan, yeni yapılacak dükkanların temel atma törenine de katıldı.