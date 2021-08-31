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    • 01.09.2021 06:34
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    2021-2022 yeni adlı yıl başladı mı? Adli tatil ne zaman bitiyor? Dava, duruşma ve mahkemeler açık mı, ne zaman açılacak?

    Adli tatil ne zaman bitecek? 2021-2022 adli yılın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler görev yapmaktaydı. Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izne çıktığı adli tatil süreci hakkında araştırmalar hız kazandı. Eylül ayının ilk gününde vatandaşlar tarafından, ' Dava, duruşma ve mahkemeler açık mı?' sorusuna yanıt aranıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    2021-2022 yeni adlı yıl başladı mı? Adli tatil ne zaman bitiyor?

    Adli tatil bitti mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Belirli davaların görülmeye devam edilip, bazı davaların tatil bitimine kadar askıda kalacağı adli tatil bu yıl da 20 Temmuz'da başladı. Eylül ayının ilk gününde vatandaşlar adli tatilin bitip bitmediğini araştırmaya başladı. Peki, Yeni adlı yıl başladı mı? Adli tatil bitti mi? Dava, duruşma ve mahkemeler açık mı? İşte konu hakkında detaylar!

    ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK 2021?

    20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylülde başlayacak.

    Adli tatil süresince Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görevlendirilmektedir. Danıştayda görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremez ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlar.

    Yargıtayda ise ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapar. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakar. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmemektedir.

        YARGITAYIN YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞI YAPILACAK

        Yargıtay Başkanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla yarın 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlenecek. Yargıtay Başkanlığının yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışının da yapılacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

        Törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birer konuşma yapacak.
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        Haberler Güncel 2021-2022 yeni adlı yıl başladı mı? Adli tatil ne zaman bitiyor? Dava, duruşma ve mahkemeler açık mı, ne zaman açılacak?
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