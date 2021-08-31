2021-2022 yeni adlı yıl başladı mı? Adli tatil ne zaman bitiyor? Dava, duruşma ve mahkemeler açık mı, ne zaman açılacak?

Adli tatil bitti mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Belirli davaların görülmeye devam edilip, bazı davaların tatil bitimine kadar askıda kalacağı adli tatil bu yıl da 20 Temmuz'da başladı. Eylül ayının ilk gününde vatandaşlar adli tatilin bitip bitmediğini araştırmaya başladı. Peki, Yeni adlı yıl başladı mı? Adli tatil bitti mi? Dava, duruşma ve mahkemeler açık mı? İşte konu hakkında detaylar!