KADES uygulaması indir - KADES uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ücretsiz mi?

KADES NASIL İNDİRİLİR?

KADES uygulamasını telefonlarına yüklemek isteyen bireyler, KADES uygulamasını nasıl ve nereden indireceğini bilmiyor. KADES uygulaması her telefon markalarına kolayca indirilebiliyor. Telefon içinde bulunan uygulama indirilen mağazalardan KADES aratılabilir ve bulunabilir. Bulunan KADES uygulaması kolayca telefonlara yükle seçeneğiyle yüklenir ve aktif olarak kullanılabilir.

KADES uygulamasını İOS telefonlarını kullanan kişiler telefonlarında indirmek istiyor. KADES adıyla oluşturulan program, https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770 linki kullanılarak İOS telefonlarına anlık olarak indirilebiliyor. Link üzerinde tıklandığında, kişiler direkt olarak KADES uygulamasına ulaşabilecektir. Link üzerinden yapılan yüklemeler telefonlara kolay bir şekilde tamamlanacaktır.

Kadına şiddete acil bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan KADES uygulaması her telefonda bulunuyor. KADES uygulamasını android telefonlarına yüklemek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades&hl=tr&gl=US linki üzerinden yükleme yapmaktır. Android telefonlara sahip bireyler, linkin üzerine tıklayarak telefonlara KADES yüklemesini yapabilir.