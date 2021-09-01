KADES uygulaması indir - KADES uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ücretsiz mi?

Günümüzde kadına şiddet olaylarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından KADES uygulaması kullanıma sunuldu. KADES uygulaması her telefon markalarına kolayca indirilebiliyor ve kişiler KADES uygulaması üzerinden, taciz ve şiddet yaşaması durumunda acil çağrı gönderebiliyor. Bu gelişmeyle birlikte acil durumlar için güvence oluşturan, açılımı Kadın Destek Uygulaması KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? Ücretsiz mi? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!
KADES NEDİR VE NE İŞE YARAR?
KADES, herkesin daha önce duymuş olduğu telefon uygulamalardan biridir. KADES uygulaması, şiddet ve taciz için tasarlanmış bir uygulamadır. Kişiler KADES uygulaması üzerinden, taciz ve şiddet yaşaması durumunda acil çağrı gönderebiliyor. KADES uygulaması içerisinde yer alan tuşa basılarak, en kısa süre içinde kişilerin olduğu bölgelere yetkili polisler gönderiliyor. Anlık olarak takip edilen bu çağrılar, kadınların ve çocukların şiddet görmesini engelleyebiliyor. Son derece insanlık için çok önemli uygulamalardan biridir ve herkesin telefonunda olması gerekiyor.
KADES NASIL İNDİRİLİR?
KADES uygulamasını telefonlarına yüklemek isteyen bireyler, KADES uygulamasını nasıl ve nereden indireceğini bilmiyor. KADES uygulaması her telefon markalarına kolayca indirilebiliyor. Telefon içinde bulunan uygulama indirilen mağazalardan KADES aratılabilir ve bulunabilir. Bulunan KADES uygulaması kolayca telefonlara yükle seçeneğiyle yüklenir ve aktif olarak kullanılabilir.
KADES uygulamasını İOS telefonlarını kullanan kişiler telefonlarında indirmek istiyor. KADES adıyla oluşturulan program, https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770 linki kullanılarak İOS telefonlarına anlık olarak indirilebiliyor. Link üzerinde tıklandığında, kişiler direkt olarak KADES uygulamasına ulaşabilecektir. Link üzerinden yapılan yüklemeler telefonlara kolay bir şekilde tamamlanacaktır.
Kadına şiddete acil bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan KADES uygulaması her telefonda bulunuyor. KADES uygulamasını android telefonlarına yüklemek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades&hl=tr&gl=US linki üzerinden yükleme yapmaktır. Android telefonlara sahip bireyler, linkin üzerine tıklayarak telefonlara KADES yüklemesini yapabilir.