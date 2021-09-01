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    KADES uygulaması indir - KADES uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ücretsiz mi?

    KADES uygulması nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? Soruları gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Günümüzde kadına şiddet olaylarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından KADES uygulaması kullanıma sunuldu. KADES uygulaması her telefon markalarına kolayca indirilebiliyor ve kişiler KADES uygulaması üzerinden, taciz ve şiddet yaşaması durumunda acil çağrı gönderebiliyor. Bu gelişmeyle birlikte acil durumlar için güvence oluşturan, açılımı Kadın Destek Uygulaması KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? Ücretsiz mi? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KADES uygulaması indir - KADES uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

    Günümüzde kadına şiddet olaylarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından KADES uygulaması kullanıma sunuldu. KADES uygulaması her telefon markalarına kolayca indirilebiliyor ve kişiler KADES uygulaması üzerinden, taciz ve şiddet yaşaması durumunda acil çağrı gönderebiliyor. Bu gelişmeyle birlikte acil durumlar için güvence oluşturan, açılımı Kadın Destek Uygulaması KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? Ücretsiz mi? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

    KADES NEDİR VE NE İŞE YARAR?

    KADES, herkesin daha önce duymuş olduğu telefon uygulamalardan biridir. KADES uygulaması, şiddet ve taciz için tasarlanmış bir uygulamadır. Kişiler KADES uygulaması üzerinden, taciz ve şiddet yaşaması durumunda acil çağrı gönderebiliyor. KADES uygulaması içerisinde yer alan tuşa basılarak, en kısa süre içinde kişilerin olduğu bölgelere yetkili polisler gönderiliyor. Anlık olarak takip edilen bu çağrılar, kadınların ve çocukların şiddet görmesini engelleyebiliyor. Son derece insanlık için çok önemli uygulamalardan biridir ve herkesin telefonunda olması gerekiyor.

    KADES NASIL İNDİRİLİR?

    KADES uygulamasını telefonlarına yüklemek isteyen bireyler, KADES uygulamasını nasıl ve nereden indireceğini bilmiyor. KADES uygulaması her telefon markalarına kolayca indirilebiliyor. Telefon içinde bulunan uygulama indirilen mağazalardan KADES aratılabilir ve bulunabilir. Bulunan KADES uygulaması kolayca telefonlara yükle seçeneğiyle yüklenir ve aktif olarak kullanılabilir.

    KADES uygulamasını İOS telefonlarını kullanan kişiler telefonlarında indirmek istiyor. KADES adıyla oluşturulan program, https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770 linki kullanılarak İOS telefonlarına anlık olarak indirilebiliyor. Link üzerinde tıklandığında, kişiler direkt olarak KADES uygulamasına ulaşabilecektir. Link üzerinden yapılan yüklemeler telefonlara kolay bir şekilde tamamlanacaktır.

    Kadına şiddete acil bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan KADES uygulaması her telefonda bulunuyor. KADES uygulamasını android telefonlarına yüklemek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades&hl=tr&gl=US linki üzerinden yükleme yapmaktır. Android telefonlara sahip bireyler, linkin üzerine tıklayarak telefonlara KADES yüklemesini yapabilir.

        KADES NASIL YÜKLENİR?

        KADES uygulamasın indirmenin bazı yöntemleri bulunuyor. KADES uygulamasının nasıl yüklenmesi gerektiği de telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor. KADES uygulaması linkler üzerinden indirildiğinde telefonlar vasıtasıyla otomatik olarak kuruluyor. Kişilerin indirme yapmasıyla birlikte herhangi ilave bir işlem yapmasına gerek yoktur. İndirilme anıyla birlikte, telefonlarında aktif olarak kullanabilir.

        KADES NASIL KULLANILIR?

        Telefonlarına KADES uygulamasını yükleyen kişiler, program hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. KADES uygulamasını nasıl kullanacağını bilmediklerinden dolayı, öğrenmek istiyor. KADES uygulaması içerisinde çok fazla seçenek yer almıyor. Tek bir tuşla herhangi bir acil durumun haberi verilebiliyor. Konum üzerinden hizmet veren KADES uygulaması, kişilerin tuşa basmasıyla birlikte yardım talep edebiliyor. Herhangi bir şiddet veya taciz durumu dışında kullanılmaması gerekir. Acil durumlar için tasarlanan KADES uygulaması, kişilerin yardım çağrısı yapmasına olanak sağlıyor.

        KADES'İN ÖZELLİKLERİ NELER? KADES İNCELEMESİ

        KADES uygulaması tamamen kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için hazırlanmıştır. Kadınların veya çocukların taciz durumuyla karşı karşıya kalmasıyla, program kullanılmalıdır. Uygulama içerisinde bir çağrı butonu yer alıyor. Kişiler şiddet veya taciz durumuyla karşı karşıya kalırsa, çağrı butonuna basarak polislerin konumuna gelmesini sağlayabilir. KADES uygulaması kişilerin yaşayacağı şiddet durumlarında oldukça etkilidir. Polisi telefonlar arayacak vakti olmayan bireyler, uygulama üzerinden çağrı yapabilir ve zor süreçten kurtulabilir.
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        Haberler Güncel KADES uygulaması indir - KADES uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ücretsiz mi?
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