Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri, şiirleri resimli!

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

"Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış.."

Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım ..

Çocuklara bırakacağımız en değerli miras BARIŞ'tır.

Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum..

Barışın, sevginin egemen olduğu; savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya umuduyla "1Eylül Dünya Barış Günü" kutlu olsun..

Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.