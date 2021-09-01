Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri, şiirleri resimli!

Her yıl Eylül ayında kutlanan Dünya Barış Günü bu yıl da tüm coşkusuyla kutlanıyor. Dünya genelinde çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmenin amaçlandığı bu özel günün gelmesiyle vatandaşlar en güzel en yeni resimli Dünya Barış Günü mesajları, sözleri ve şiirlerini araştırmaya başladı. İnternetteki bilgi kirliliği nedeniyle de Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? sorusu gündeme geldi. İşte Dünya Barış Günü hakkında detaylar...
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 1 EYLÜL MÜ 21 EYLÜL MÜ?
Dünya Barış Günü her yıl 1 Eylül'de kutlanmaktaydı. Ancak bu tarih, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edilmiştir.
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ RESİMLİ
Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…
Barış mutlak Barış' Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.