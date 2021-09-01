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    • 01.09.2021 10:25
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    Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri, şiirleri resimli!

    İlk kez 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan Dünya Barış Günü'nün gelmesiyle milyonlarca kişi bu özel günde sevdiklerine mesajlar gönderebileceği ya da sosyal medyada paylaşabileceği resimli Dünya Barış Günü sözlerini araştırıyor. Dünya Barış Günü'nün hangi gün kutlandığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? İşte barışın önemini hatırlamak için ilan edilen bu önemli gün için en güzel yeni Dünya Barış Günü mesajları, sözleri, şiirleri resimli ve diğer merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri, şiirleri resimli!

    Her yıl Eylül ayında kutlanan Dünya Barış Günü bu yıl da tüm coşkusuyla kutlanıyor. Dünya genelinde çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmenin amaçlandığı bu özel günün gelmesiyle vatandaşlar en güzel en yeni resimli Dünya Barış Günü mesajları, sözleri ve şiirlerini araştırmaya başladı. İnternetteki bilgi kirliliği nedeniyle de Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? sorusu gündeme geldi. İşte Dünya Barış Günü hakkında detaylar...

    DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 1 EYLÜL MÜ 21 EYLÜL MÜ?

    Dünya Barış Günü her yıl 1 Eylül'de kutlanmaktaydı. Ancak bu tarih, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edilmiştir.

    1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ RESİMLİ

    Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

    Barış mutlak Barış' Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

        1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

        "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış.."
        Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım ..
        Çocuklara bırakacağımız en değerli miras BARIŞ'tır.

        Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

        Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum..

        Barışın, sevginin egemen olduğu; savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya umuduyla "1Eylül Dünya Barış Günü" kutlu olsun..

        Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.

        Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun

        Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

        DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TARİHİ, ANLAMI VE ÖNEMİ

        Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü "Dünya Barış Günü" olarak ilan etmiştir.

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, "Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü"nü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

        Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki "Barış Çanı" çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, "Çok Yaşa Mutlak Barış" yazısı kazındı.
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        Haberler Güncel Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri, şiirleri resimli!
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