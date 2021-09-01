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    Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 25. yıl dönümü olduğunu ifade etti.

    Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

    ÖZBEKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YIL DÖNÜMÜ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı.

    Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 25. yıl dönümü olduğunu ifade etti.

    Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile kurdukları samimi dostluk ve halklar arasındaki kardeşlik bağları temelinde inşa ettikleri stratejik ortaklığın hızla derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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