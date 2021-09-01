Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'dan çekilmeden önce üzüm bağlarını ve tarlaları patlayıcılarla yok ettiği ortaya çıktı!

ALİYEV: TÜRK MEDYASI HAKİKATLARİ ORTAYA ÇIKARDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Hikmet Aliyev; savaş döneminde kardeş ülke Türkiye'nin medyasının Azerbaycan'ın yanında olduğunu gördüklerini belirterek, "Türk medyası savaş döneminde haberlerin ülkenizde ve dünya medyasında çıkarılmasında Azerbaycan'a çok destek oldu. Savaş döneminde Azerbaycan'a kara propaganda yapıldığını gördük. Türk ve Azerbaycan medyası hakikatların ortaya çıkarılmasında çok önemli görev ifa etti" dedi.

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