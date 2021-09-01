İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden görev değişiklikleri! İşte isim isim liste...

İLÇE MÜDÜRLERİNDE ROTASYON

Bir yılı aşkın süredir başarıyla görev yapan İstanbul Emniyeti Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir ise yerini korudu. İstanbul'da bazı ilçelerin emniyet müdürlerinde de değişlikliğe gidildi.

VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamalarıyla ilimizde görevli 32 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olmuş; 12 emniyet müdürü ve emniyet amiri de ilimize atanmıştır.

Bu kapsamda; 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde Valilik Makamı oluru ile değişikliğe gidilmiş olup, yeni görevlendirme listesi aşağıya çıkarılmıştır.

İstanbul'dan başka illere tayin olan ve ilimizde göreve başlayan bütün personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, yapılan atama ve görev değişikliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.