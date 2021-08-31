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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 141'e yükseldiği belirtildi.

    5 PKK’lı terörist teslim oldu!

    Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

    1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt üyelerinin son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    2021'DE 141 TERÖRİST TESLİM OLDU
    2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 141'e yükseldiği belirtildi.

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