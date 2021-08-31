Kütahya Eskişehir Afyon Bursa Isparta deprem şiddeti kaç? Kütahya Eskişehir Afyon deprem mi oldu? (Kandilli AFAD son dakika)

Kütahya Eskişehir Afyon deprem şiddeti kaç? Kütahya Eskişehir Afyon deprem mi oldu? Birçok ilde hissedilen deprem gelişmesinin ardından Kandilli AFAD son dakika depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Arama motorlarında Kütahya Eskişehir Afyon deprem şiddeti kaç sorusunun cevabı merak ediliyor.
KÜTAHYA ESKİŞEHİR AFYON DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.31 14:04:25 38.9945 30.2165 5.0 -.- 5.0 4.9 AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.08.31 13:46:25 38.9453 26.0025 7.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 12:20:13 34.9142 32.5367 9.0 -.- 2.8 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.31 12:18:51 35.0110 32.6517 2.1 -.- 3.1 3.2 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.31 12:05:36 37.2527 37.4365 0.0 -.- 1.7 -.- YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.08.31 12:04:01 36.1572 32.8982 13.1 -.- 1.4 -.- EVCILER-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2021.08.31 11:36:32 39.0435 26.1067 2.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 11:06:51 38.7825 26.7915 21.0 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 10:32:33 40.6672 32.9032 14.6 -.- 1.6 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2021.08.31 10:18:43 36.0280 30.0725 25.4 -.- 1.2 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 10:06:02 39.2157 27.5925 1.9 -.- 1.4 -.- HATUN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.08.31 08:13:08 38.2962 44.4385 5.0 -.- 3.4 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2021.08.31 06:11:03 39.1113 41.0735 5.9 -.- 2.1 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.08.31 06:06:02 37.8855 27.2100 7.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 05:52:26 36.5745 26.8197 6.2 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.31 05:08:47 36.4700 27.0937 8.6 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:54:47 36.4755 27.1887 18.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:44:31 36.3840 27.1558 12.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel