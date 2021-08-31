Kütahya Eskişehir Afyon Bursa Isparta deprem şiddeti kaç? Kütahya Eskişehir Afyon deprem mi oldu? (Kandilli AFAD son dakika)

Kütahya Eskişehir Afyon deprem şiddeti kaç? Kütahya Eskişehir Afyon deprem mi oldu? Birçok ilde hissedilen deprem gelişmesinin ardından Kandilli AFAD son dakika depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Arama motorlarında Kütahya Eskişehir Afyon deprem şiddeti kaç sorusunun cevabı merak ediliyor.