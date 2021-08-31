Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Taliban açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"GÖÇ DALGASI TEHDİDİ VAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da terör, açlık ve göç dalgası tehdidi var" dedi.



AFGANİSTAN'IN GELECEĞİ

Afganistan'daki Taliban dönemine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz." şeklinde konuştu.