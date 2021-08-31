Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.08.2021 17:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2021 17:09
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Taliban açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Afganistan'daki Taliban dönemine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Nasıl bir hükümet kurulacak görmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu’ndan son dakika Taliban açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    "GÖÇ DALGASI TEHDİDİ VAR"
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da terör, açlık ve göç dalgası tehdidi var" dedi.

    AFGANİSTAN'IN GELECEĞİ
    Afganistan'daki Taliban dönemine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz." şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    20 yıllık Afganistan işgali bölgeyi nasıl değiştirdi?
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Taliban açıklaması
        SON DAKİKA