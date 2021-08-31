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    • 31.08.2021 16:11
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan’dan Bağımsızlık Günü paylaşımı

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Kırgızistan Bağımsızlık Günü'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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