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    • 30.08.2021 19:36
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    Türkiye, Avrupa Birliği'nin 'Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemi'ne dahil edildi

    Türkiye, Avrupa Birliği'nin 'Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemi'ne dahil edildi. Konuya ilişkin karar, 20 Ağustos'ta Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

    AA
    AB duyurdu! Türkiye sisteme dahil edildi

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı.

    SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    "Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik yeterlilik kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos'ta AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır."

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