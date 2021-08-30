Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! ATAK helikopterler 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi





Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ise "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" ifadeleri kullanıldı.