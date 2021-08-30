Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! ATAK helikopterler 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 12 olduğu ifade edildi.
Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ise "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2021
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu. pic.twitter.com/DOPiwTnkTF