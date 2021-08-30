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    • 30.08.2021 18:46
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! ATAK helikopterler 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

    Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu bildirildi.

    ATAK’lar 2 PKK’lı teröristi imha etti!

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 12 olduğu ifade edildi.



    Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ise "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" ifadeleri kullanıldı.



    İşte o paylaşım;

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! ATAK helikopterler 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
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