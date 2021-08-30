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    • 30.08.2021 19:42
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporcu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü arayarak tebriklerini iletti.

    Başkan Erdoğan’ndan milli sporcuya tebrik telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti.

    Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.



    Milli sporcuyu kutlayan Başkan Erdoğan, "Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Öztürk ise "Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.


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