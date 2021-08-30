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    Şırnak'ta, PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye gerçekleştirilen terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Şırnak Valiliği açıklama yayınladı. Haberin detayları...

    AA
    takvim.com.tr
    PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye operasyon

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Ağustos'ta merkez ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

    Valiliğin açıklaması şöyle:

    "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 - 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanmış, 5 şüpheli ise serbest bırakılmıştır.

    Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Bölücü Terör Örgütü mensubu gözaltına alınmış, 1 Bölücü Terör Örgütü mensubu ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 3 Bölücü Terör Örgütü mensubunun ise gözaltı işlemleri devam etmektedir.

    Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

    Kamuoyuna duyurulur."

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