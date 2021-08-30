Şırnak'ta, PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye gerçekleştirilen terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Ağustos'ta merkez ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 - 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanmış, 5 şüpheli ise serbest bırakılmıştır.

Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Bölücü Terör Örgütü mensubu gözaltına alınmış, 1 Bölücü Terör Örgütü mensubu ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 3 Bölücü Terör Örgütü mensubunun ise gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur."