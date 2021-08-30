Güney Afrika varyantı belirtileri nedir, nasıl bulaşır? C.1.2 nedir? C.1.2 varyantı yan etkileri nelerdir?

C.1.2 varyantı nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını mutasyona uğramaya devam ediyor. Delta varyantın ardından bilim insanları yeni bir mutasyon daha tespit ettiğini duyurdu. C.1.2 isimli Güney Afrika varyantının İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelere sıçradığı tespit edildi. Bilim insanları, C.1.2 varyantının Covid-19'dan çok daha fazla değişime uğradığına dikkat çekti. Peki, C.1.2 nedir? C.1.2 varyantı / Güney Afrika varyantı nedir? İşte konu hakkında detaylar!
C.1.2 VARYANTI, GÜNEY AFRİKA VARYANTI NEDİR?
Güney Afrika'nın yanı sıra İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerde de bu varyantın görüldüğü belirtildi. Bilim insanların virüsün yayılma hızını da izlerken aylık olarak C.1.2 varyantının aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ettiğinin altını çizdi.
ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR
Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu hızlı mutasyonun Alpha, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğünü belirtti.