Güney Afrika varyantı belirtileri nedir, nasıl bulaşır? C.1.2 nedir? C.1.2 varyantı yan etkileri nelerdir?

ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu hızlı mutasyonun Alpha, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğünü belirtti.