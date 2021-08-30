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    • 30.08.2021 10:17
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    Kargolar 30 Ağustos'ta bugün açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG, PTT Kargo çalışıyor mu?

    30 Ağustos Zafer bayramı tüm coşkusuyla kutlanırken Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG, PTT Kargolarında işi olan bir çok vatandaş bugün kargo şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bugün resmi tatil dolayısıyla bir çok işyeri kapalı olacak. Peki Kargolar 30 Ağustos'ta bugün açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG, PTT Kargo çalışıyor mu? İşte bugün kargoların çalışma saatleri...

    takvim.com.tr
    Kargolar 30 Ağustos’ta bugün açık mı 2021?

    Bu yıl 99. yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte bir çok kurum tatile girdi. Kargo şirketlerinin de bu kurumlar arasında olup olmadığı merak ediliyor. Kargo aracılığı ile ürün bırakacak ya da teslim alacak vatandaşlar Kargolar 30 Ağustos'ta bugün açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG, PTT Kargo çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Zafer Bayramı'nda kargoların çalışma saatleri...

    KARGOLAR 30 AĞUSTOS'TA BUGÜN AÇIK MI 2021?

    Kargolar resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. Bugün tüm kargolar kapalı olacak. Yarın ise tüm kargolar normal çalışma düzenine devam edecek. Kargoların yanı sıra 30 Ağustos Pazartesi noterler, bankalar, PTT'ler ve daha birçok kurum kapalı olacak.

    30 AĞUSTOS PAZARTESİ YURTİÇİ, ARA, SÜRAT, MNG, PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

    Kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermemektedir. 30 Ağustos bayramında da tüm kargolar kapalıdır. Ancak 31 Ağustos günü yeniden mesaiye devam edilecek. İşte kargoların 2021 çalışma saatleri;

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta içi 09.00 - 18.00

    Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00

    Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta içi 08.30 ile 18.00

    Cumartesi günler 08.30 ile 14.00

    Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır.

        Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 08.30: 18.00

        Hafta sonu cumartesi günleri 08.30-13.00

        Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 09.00 - 18.00

        Cumartesi 09.00-15.0

        Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 08.30-12.30, 13.30- 17.30

        Cumartesi Pazar kapalıdır.

            30 AĞUSTOS GÜNÜ NOLDU?

            30 Ağustos 1922 tarihinde düşman askerleri büyük bir yenilgiye uğratıldı ve bu zafer, yurdun düşman işgalinden temizlenmesinin yolunu açan bir zafer olarak tarihe geçti. Ancak bu zafer sadece bir gün içerisinde değil öncesine ve sonrasına yayılan bir zaman dilimi içerisine yayıldı…

            Zaferden 4 gün önce yani 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz adıyla da bilinen Başkomutanlık Meydan Muharebesini başlattı.

            Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye intikal etti. 26 Ağustos sabahı saat 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı.

            1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasındaki 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5. Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2. Ordu ise cephede tespit görevini başarıyla sürdürdü.

            27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçen Türk ordusu ilerlemesine devam etti ve 8. Tümen aynı gün Afyonkarahisar'ı düşman işgalinden kurtardı. 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde başarıyla devam eden taarruz, düşmanın 5. tümeninin etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlandı.

            29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede fikir birliği yaptılar ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemleri aldılar.

            Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp yok etti.

            Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı.

            Zaferin ardından Yunan işgalcileri İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül tarihinde İzmir'in de kurtarılmasıyla yurdun tamamı işgalden kurtulmuş oldu.
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