Bu yıl 99. yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte bir çok kurum tatile girdi. Kargo şirketlerinin de bu kurumlar arasında olup olmadığı merak ediliyor. Kargo aracılığı ile ürün bırakacak ya da teslim alacak vatandaşlar Kargolar 30 Ağustos'ta bugün açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG, PTT Kargo çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Zafer Bayramı'nda kargoların çalışma saatleri...

KARGOLAR 30 AĞUSTOS'TA BUGÜN AÇIK MI 2021?

Kargolar resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. Bugün tüm kargolar kapalı olacak. Yarın ise tüm kargolar normal çalışma düzenine devam edecek. Kargoların yanı sıra 30 Ağustos Pazartesi noterler, bankalar, PTT'ler ve daha birçok kurum kapalı olacak.