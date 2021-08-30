30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri 2021 | Zafer Bayramı ile ilgili 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık en güzel, kısa ve uzun şiirler 2021!

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta bugün coşku ile kutlanıyor. 30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Sevdikleri ile bu anlamlı günün coşkusunu paylaşmak isteyen binlerce kişi en güzel, anlamlı 2,3,4,5 kıtalık 30 Ağustos şiirleri hakkında araştırmalara başladı. İşte en anlamlı duygusal kısa uzun 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri!
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ!
30 AĞUSTOS
Kocatepe'nin büyük düşünceleri,
Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.
Uyku tutar mı ağustos geceleri,
Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,
Heyecanlı hey.
Mustafa Kemâl'in dudağında eli,
Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.
Bu dağlar, askeri deli eder deli.
Vermiş omuz omza destanlı destanlı,
Destanlı hey.
Hazır ol vaktinde şafaklar!
Hazır, yürümeye topraklar,
Tepe tepe kımıldanıyor...
Endişeli, uzakların benzi uçuk,
Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.
Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.
Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,
Alkanlı hey.
- Mustafa Necati Karaer -
BU GÜN AĞUSTOS'UN OTUZU
Bu gün Ağustosun otuzu
Yüreklerde yanar ince bir sızı
İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı
Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu
Bu gün Ağustosun otuzu
Afyon'a sorun bizi
İzmir iyi bilir o eşsiz lideri
Bu gün Türk'ün en büyük zaferi
Mustafa HAYIRLI