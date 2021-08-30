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    • 30.08.2021 09:22
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    30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri 2021 | Zafer Bayramı ile ilgili 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık en güzel, kısa ve uzun şiirler 2021!

    30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler 2021! En güzel, anlamlı 2,3,4,5 kıtalık 30 Ağustos şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün 30 Ağustıs Zafer Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Sevdikleri ile bu anlamlı günün coşkusunu paylaşmak isteyen binlerce kişi 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirlere haberimizden ulaşabilir ve bu anlamlı tarihte paylaşabilirsiniz. İşte en anlamlı duygusal kısa uzun 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri!

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri 2021

    30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta bugün coşku ile kutlanıyor. 30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Sevdikleri ile bu anlamlı günün coşkusunu paylaşmak isteyen binlerce kişi en güzel, anlamlı 2,3,4,5 kıtalık 30 Ağustos şiirleri hakkında araştırmalara başladı. İşte en anlamlı duygusal kısa uzun 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri!

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ!

    30 AĞUSTOS

    Kocatepe'nin büyük düşünceleri,

    Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.

    Uyku tutar mı ağustos geceleri,

    Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,

    Heyecanlı hey.

    Mustafa Kemâl'in dudağında eli,

    Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.

    Bu dağlar, askeri deli eder deli.

    Vermiş omuz omza destanlı destanlı,

    Destanlı hey.

    Hazır ol vaktinde şafaklar!

    Hazır, yürümeye topraklar,

    Tepe tepe kımıldanıyor...

    Endişeli, uzakların benzi uçuk,

    Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.

    Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.

    Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,

    Alkanlı hey.

    - Mustafa Necati Karaer -

    BU GÜN AĞUSTOS'UN OTUZU

    Bu gün Ağustosun otuzu

    Yüreklerde yanar ince bir sızı

    İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı

    Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu

    Bu gün Ağustosun otuzu

    Afyon'a sorun bizi

    İzmir iyi bilir o eşsiz lideri

    Bu gün Türk'ün en büyük zaferi

    Mustafa HAYIRLI

        SES

        Verdi ana, baba canını,

        Gökler: "Daha da ver" dedi.

        Bir savaştı, Allah! Allah!

        Su: "Allahuekber" dedi.

        Toprak ölüme taş iken,

        Taş ecele: "mermer" dedi.

        Duyamadım bir Mehmetçik,

        Yüz düşmana neler dedi.

        Dağlar dağ oldu bir daha,

        Sömürgene: "yeter!" dedi.

        Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

        30 AĞUSTOS

        Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

        İçime bir ordu havası dolar.

        Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

        Bayrak imil imil, geçer ordular...

        Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

        Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

        Hepsinin alnında zaferden süsler.

        Geçer hayalimde bir bir alaylar.

        Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

        Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...

        Yangınlar üstünde ince bir hilal!..

        Yaralılar düşe kalka geçerler.

        Çılgın bir istekle bu şan akını

        Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.

        Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

        Can canı unutmuş zafere kadar.

        Ne var bu dünyada sana yakışan,

        Alnında bir zafer sabahı kadar;

        Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

        Sana zafer kadar yakışan ne var?

        Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

        İçime bir zafer havası dolar.

        Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

        Bayrak imil imil, geçer ordular...

        - Ahmet Kutsi Tecer -
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        Haberler Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri 2021 | Zafer Bayramı ile ilgili 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık en güzel, kısa ve uzun şiirler 2021!
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