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    • 30.08.2021 10:56
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    Tunceli'de örtü yangınları kontrol altına alındı

    Son dakika haberleri... Tunceli Valiliği, Tunceli Hozat Tanzi Deresi bölgesinde çıkan örtü yangınlarının kontrol altına alındığını havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

    DHA
    O ildeki örtü yangınları da kontrol altında

    Tunceli Valiliği, Hozat Tanzi Deresi bölgesindeki örgü yangınının tamamen kontrol altına alına alındığını, münferit tütmelere karşı ise karadan ve havadan soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    Valilik, Tunceli-Ovacık arası Fırtına Veli Çeşmesi üzeri Milli Park içerisindeki örtü yangınına sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahale edildiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

    Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Munzur Arama Kurtarma ekipleri, Tunceli ile Ovacık Belediyesi ekipleri ve birçok sivil vatandaş da karadan örtülü yangınlara müdahale çalışmalarına katıldı.
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