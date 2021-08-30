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    • 30.08.2021 09:01
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    30 Ağustos Zafer Bayramı AVM'ler açık mı? Bugün (Pazartesi) alışveriş merkezleri açık mı 2021?

    30 Ağustos Zafer Bayramında evlerinde dinlenen vatandaşlardan gün içerisinde AVM'lere gitmek isteyenler bugün alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Ulusal bayram dolayısıyla bugün kamu kurum ve kuruluşları çalışmayacak. Peki AVM'lerin durumu nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı AVM'ler açık mı? Bugün (Pazartesi) alışveriş merkezleri açık mı 2021? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramında AVM'lerin durumu...

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı AVM’ler açık mı?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bugün 81 ilde coşkuyla kutlanacak. Bu sene 99'ncı yıl dönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken resmi tatil dolayısıyla nerelerin açık nerelerin kapalı olduğu merak ediliyor. Bugün özellikle AVM'lerin çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Gününü AVM'lerde geçirmek isteyen binlerce kişi alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığı hakkın bilgi edinmek istiyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı AVM'ler açık mı? Bugün (Pazartesi) alışveriş merkezleri açık mı 2021?

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI AVM'LER AÇIK MI?

    30 Ağustos Pazartesi günü PTT, kargo, banka, poliklinikler, eczaneler ve devlet daireleri kapalı olacak. Ülke genelindeki tüm alışveriş merkezleri ise açık olacak.

    NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

    Bugün (Pazartesi) eczaneler kapalı olacak ancak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

    HASTANELER NEDEN KAPALI?

    Hastanelerin sadece poliklinikleri kapalı olacak. Acil servisleri 7/24 saat açık olmaya devam edecek.

        31 AĞUSTOS NERELER AÇIK?

        31 Ağustos'ta tüm iş yerleri normal işleyişine devam edecektir.

        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI (PAZARTESİ) OTOBÜS, METRO, METROBÜS, VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Bugün ulusal bayram dolayısıyla her yıl olduğu gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz olacak.

        İETT'den yapılan açıklamada, ''30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metrobüs hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir.30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metrobüs hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz. İBB Meclisi Kararı'na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metrobüs ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.'' denildi.

        * Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

        Ücretsiz ulaşımlar İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

        EGO'dan yapılan açıklamada da, ''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO ve ANKARAY) ile "Zafer Bayramı"mızın 99. yılı olan 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TARİHİ VE ÖNEMİ

        Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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