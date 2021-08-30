30 Ağustos Zafer Bayramı bugün 81 ilde coşkuyla kutlanacak. Bu sene 99'ncı yıl dönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken resmi tatil dolayısıyla nerelerin açık nerelerin kapalı olduğu merak ediliyor. Bugün özellikle AVM'lerin çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Gününü AVM'lerde geçirmek isteyen binlerce kişi alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığı hakkın bilgi edinmek istiyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı AVM'ler açık mı? Bugün (Pazartesi) alışveriş merkezleri açık mı 2021?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI AVM'LER AÇIK MI?

30 Ağustos Pazartesi günü PTT, kargo, banka, poliklinikler, eczaneler ve devlet daireleri kapalı olacak. Ülke genelindeki tüm alışveriş merkezleri ise açık olacak.