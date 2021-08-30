Türkiye 15 günde ev yaptı Almanya 2 ay oldu elektrik veremedi





Giresun'da 22 Ağustos 2020'deki yaşanan sel felaketinden etkilenenler için yapılan 216 konut ve 72 iş yeri de eylül ayı içerisinde sahiplerine teslim edilecek. 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminden zarar görenler için yapılan 3 bin 500 konutun yapımı da bitmek üzere. Bunlar gibi daha birçok örnek sıralayabiliriz. Almanya ile aramızdaki asıl fark ise afet bölgesine daha hızlı müdahale etmemiz, daha çok can kurtarmamız ve çok kısa sürede

elektrik, su gibi temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamamız.