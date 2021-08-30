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    • 30.08.2021 10:36
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    30 Ağustos Pazartesi Vergi Dairesi, Kaymakamlık, Belediye açık mı? Bugün devlet daireleri kapalı mı 2021?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesiyle bankalar, eczaneler ve hastaneler kapalı olacak. 30 Ağustos günü kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Vergi Dairesi, Kaymakamlık ve Belediyelerde işleri olan vatandaşlar da devlet dairelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramında kapalı olan tüm kurumlar...

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Pazartesi Vergi Dairesi, Kaymakamlık, Belediye açık mı?

    Bugün devlet dairelerinin açık olup olmadığı gündemde araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü kutlanıyor. 30 Ağustos'un gelmesiyle birlikte kamu kurumlarının çalışma durumu merak konusu oldu. Peki 30 Ağustos Pazartesi Vergi Dairesi, Kaymakamlık, Belediye açık mı? Bugün devlet daireleri kapalı mı 2021? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

    30 AĞUSTOS PAZARTESİ VERGİ DAİRESİ, KAYMAKAMLIK, BELEDİYE AÇIK MI?

    Devlete bağlı tüm kurumlar 30 Ağustos günü kapalı olacaktır. Vergi daireleri, Kaymakamlıklar ve Belediyeler de kapalı olan kurumlar arasında yer almaktadır. Devlet dairelerinde işi olanlar yarın yani 31 Ağustos günü işlemlerini halledebilecek.

    VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    Hafta içi: 08:30 -17:30
    Öğle arası: 12:30-13:30
    Hafta sonu: Hizmet vermemektedir.

    KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta içi: 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00

    Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

    BELEDİYE ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta içi 09:00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

    Belediyelerin hepsi Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

        30 AĞUSTOS NOTERLER AÇIK MI?

        Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterler 30 Ağustos kapalı olacak. Dolayısıyla en erken işlem salı günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenmeniz münkün.

        NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA EKRANI

        ZAFER BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

        Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye geçti.

        26 Ağustos'ta 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı.

        İlk gün 1. Ordu birlikleri Büyük Kaleciktepe'den Çiğiltepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede birinci hat mevzilerini ele geçirdi.

        27 Ağustos Pazar günü Afyonkarahisar, 8. Tümen tarafından kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta da devam eden muharebede düşmanın 5. tümeni etkisiz kılındı.

        29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasını kararlaştırdı ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için önlemler alındı.

        Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti.

        Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı.

        Mustafa Kemal Paşa, zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da, Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayımladığı bildiride, "Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'' emrini verdi.
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