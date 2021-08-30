30 Ağustos Pazartesi Müge Anlı izleme linki haberimizde. Ele aldığı konularla Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı yeni sezona bugün başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibariyle ATV ekranlarında hafta içi her gün olmaya devam edecek. Milyonlarca izleyicisi olan Müge Anlı programının canlı yayın izleme linki ve son bölüm tekrar linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ MÜGE ANLI CANLI YAYIN VE TEKRAR LİNKLERİ
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLEME LİNKİ 30 AĞUSTOS PAZARTESİ
MÜGE ANLI EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?
Müge Anlı bir kez evlenmişti. 1993 yılında Burhan Akdağ ile hayatını birleştiren Anlı 2008 yılında ise eşinden boşanmıştır. Anlı'nın bir kızı bulunmaktadır. Burhan Akdağ ile evliliğinden 2002 yılında Lidya Müge dünyaya gelmiştir. Müge Anlı'nın basından uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, ''Ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum'' açıklamasında bulunmuştu.
MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?
Müge Anlı, 19 Aralık 1973 doğumludur.