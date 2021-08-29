İstanbul'da 30 Ağustos Pazartesi günü vaktini megakenti gezerek geçirmek isteyen milyonlarca kişi yarın otobüs, metro, metrobüs, gemilerin bayram dolayısıyla bedava olup olmayacağını merak ediyor. Ülkemizde dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlar ücretsizdir. Peki 30 Ağustos yarın ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 30 Ağustos Pazartesi otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı olacak?
30 AĞUSTOS YARIN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ 2021?
30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT'den yapılan açıklamaya göre vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanabilecek.
İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS PAZARTESİ OTOBÜS, METRO, METROBÜS, VAPUR BEDAVA MI?
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve gemiler ücretsiz hizmet verecek. 30 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek. Ücretsiz ulaşımlar İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacaktır.
30 AĞUSTOS PAZARTESİ 2021 İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)
1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
3- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
4- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
5- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
6- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
8- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
9- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
10- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
11- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri
13- Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.