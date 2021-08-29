İstanbul'da 30 Ağustos Pazartesi günü vaktini megakenti gezerek geçirmek isteyen milyonlarca kişi yarın otobüs, metro, metrobüs, gemilerin bayram dolayısıyla bedava olup olmayacağını merak ediyor. Ülkemizde dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlar ücretsizdir. Peki 30 Ağustos yarın ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 30 Ağustos Pazartesi otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı olacak?

30 AĞUSTOS YARIN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ 2021?

30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT'den yapılan açıklamaya göre vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanabilecek.