Thodex reklamında oynayan isimler hakkında soruşturma başlatıldı

Yerli kripto para alım satım borsası Thodex, yüzyılın vurgunuyla herkesi sarstı! Şirketin CEO'su Fatih Faruk Özer, 391 bin kullanıcıdan topladığı 2 milyar lira ile nisan ayında Arnavutluk'a kaçtı!

Özer izini kaybettirirken, vurgunla ilgili soruşturma açıldı. Son gelişmeler ise şaşkınlık yarattı. Thodex'e 160 bin lirasını kaptıran S.K, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla mahkemeye başvuru yaptı.

Sosyal medydan şirketin reklamını paylaşan ünlü isimleri suçladı! Bunun üzerine düğmeye basıldı. Aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı ve Burcu Esmersoy gibi isimlerin bulundğu 20 kişinin mal varlıkları ve hesap hareketlerinin incelenmesi kararlaştırıldı! 20 ünlü ismin CEO Faruk Fatih Özer ile yaptığı telefon görüşmeleri de takibe alındı!

EKONOMİSTE DE HEDEFTE!

Ekonomist Erkan Öz, sosyal medya hesabından Thodex'in reklamını paylaştı. "Parasını bu borsaya yatırın" diyerek takipçilerine çağrı yaptı. Onun da hakkında soruşturma açıldı.

ŞOK SEVGİLİ İDDİASI

Soruşturma sürerken CEO Fatih Faruk Özer'le ilgili şoke eden bir ihbar geldi. Buna göre Thodex'in reklamında oynayan ünlü isimlerden biri, Özer'in sevgilisiydi! İkilinin hala görüştüğü iddia edildi.

ÇEKİLİŞTEN VURGUN ÇIKTI!

Fatih Faruk Özer, Thodex'i büyütmek için Porsche araba çekilişi yapmıştı. Reklam filminde ise onlarca ünlü ismi oynatmıştı!