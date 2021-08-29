İstanbul Ataşehir Hali'nde skandal görüntü! Sebzeler çöpe döküldü Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Dün İstanbul Ataşehir Hal'inde çöpe dökülen sebze videoları sosyal medyayı salladı.
Çöp kamyonuna boşaltılan kasalarca kabak, vatandaşın tepkisini neden oldu.
Vatandaşlar, "Sebzeler çöpe atılıyor. Bu büyük bir israftır. Ucuza ürün satılmasın diye döküyorlar. Yazıklar olsun!" şeklinde tepkisini dile getirdi.
Sosyal medyada yayımlanan videoların ardından Ticaret Bakanlığı görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçti. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'ne konunun araştırılması için talimat veren bakanlık, sebzeleri çöpe döken ilgili şirketi tespit etti.