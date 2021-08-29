İstanbul Ataşehir Hali'nde skandal görüntü! Sebzeler çöpe döküldü Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Firma, söz konusu videonun Kurban Bayramı sonrasında çekildiğini iddia ederek, sebzelerin çürüdüğünü ve o nedenle döküldüğünü söyleyip kendini savundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirten bakanlık yetkilileri, "Araştırma devam ediyor.