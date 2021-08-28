29 Ağustos Milli Piyango çekilişi var mı? Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak? 2021 yılında devam eden Milli Piyango çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İdare tarafından düzenlenen çekiliş bilindiği üzere her ayın 9, 19 ve 29'uncu günlerinde yapılıyor. Ancak bazı özel günlerde özel çekilişler düzenlenebiliyor. Peki; 29 Ağustos Milli Piyango çekilişi var mı?
29 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ VAR MI?
29 Ağustos günü Milli Piyango çekilişi düzenlenmeyecek. Bu ayın son çekilişi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?
Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.
Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.