Thodex vurgununda son dakika gelişmesi: Reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu

Dilekçede, kendisini ekonomist olarak tanıtan bir kişinin sosyal medya hesaplarında Thodex'in reklamını yaptığı, kendisine güvenerek yatırım yapan birçok vatandaşın dolandırılmasına sebebiyet verdiği iddia edildi.

Şirketin reklam filminde oynayan 20 kişinin ise kamuya mal olmuş ünlü isimler olduğu belirtilen dilekçede, halk tarafında güven duyulan bu kişilerin reklamını yaptıkları ürün veya hizmetlerin gerçekliğini araştırma yükümlülüğü bulunduğu, yanıltıcı reklam yaparak insanlara zarar veren kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.