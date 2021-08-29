Türkiye'nin gücüne güç katacak! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor
Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Baykar Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılacak. AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı. Tören öncesi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın her önemli adımında yaptığı paylaşımlara eklediği şarkı sözlerinin yer aldığı şarkılardan oluşan bir video paylaştı.
29.08.2021 09:19
- Son Güncelleme: 29.08.2021 09:38