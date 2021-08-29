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Haberler Güncel Türkiye'nin gücüne güç katacak! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

Türkiye'nin gücüne güç katacak! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Baykar Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılacak. AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı. Tören öncesi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın her önemli adımında yaptığı paylaşımlara eklediği şarkı sözlerinin yer aldığı şarkılardan oluşan bir video paylaştı.

29.08.2021 09:19 - Son Güncelleme: 29.08.2021 09:38
Türkiye’nin gücüne güç katacak! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.

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Türkiye’nin gücüne güç katacak! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, yarın düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

Türkiye’nin gücüne güç katacak! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

Türkiye’nin gücüne güç katacak! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.

Türkiye’nin gücüne güç katacak! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

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