A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Afganistan'da! 31 Ağustos'tan sonra ne olacak?

Tüm dünyanın gözü Afganistan'da amerikan askerlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos'a çevrildi. Peki ülkeye şu anda nasıl bir hava hakim? Dahası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği konusunda hangi gelişmeler var? Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Afganistan Celalabad'dan aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları

Afganistan'da 31 Ağustos'a çok az bir süre kaldı herkes bu tarihten sonra Afganistan'daki durumun ne olacağını merak ediyor. Kabil Havalimanı'nın tamamen boşaltıldığı bilgisi var. Taliban bölgedeki kontrolü ele aldı. Taliban'ın çekilme sonrasında nasıl bir siyaset izleyeceği ne yapacağı merak konusu. Bundan sonraki süreçte en önemli konulardan birisi Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceği.