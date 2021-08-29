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    • 29.08.2021 10:43
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    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?

    30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Pazartesi günü bir çok kurum faaliyet göstermeyecektir. Çalışanlar için resmi tatil olduğundan devlet ve özel kurumların çoğu kapalı olacaktır. Peki bankalar da bu kurumlara dahil mi? Bankalarda işi olanlar yarın yani 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı günü bankaların durumunu merak ediyor. İşt çokça araştırılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanmasına kısa bir süre kala 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları ile beraber birçok sektör de hizmete ara verecek. Bankaların da 30 Ağustos 2021 Pazar günü açık olup olmayacağı bir hayli merak ediliyor. Pazartesi günü bankalarda işleri olav vatandaşlar bankaların yarın çalışıp çalışmayacağı hakkında bilgileri araştırıyor. Bizler de konuya ilişkin net bilgilere haberimizde yer verdik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankaların durumu...

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

    Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye'de her sene kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir çok kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki işyerleri resmi tatil dolayısıyla hizmet vermemektedir.

    Bankalar da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olacaktır. Ancak 31 Ağustos 2021 Salı günü bankalar normal işleyişine devam edecektir.

    30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda banka şubeleri kapalı olsa da ATM'lerden işlerinizi halledebilirsiniz. Ancak 30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olması sebebiyle bankacılık işlemlerinin de büyük bir kısmı yapılamayacak. EFT işlemleri de Pazartesi günü gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak isteyenler 31 Ağustos Salı günü işlemlerini yapabilir.

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank şubeleri hafta içi günlerinde 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.

        FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        QNB Finansbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        GARANTİ ÇALIŞMA SAATLERİ

        Garanti Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

            Ziraat Bankası mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

            HSBC Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            İNG BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            ING BANK hafta içi günlerinde 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arası açıktır.

            İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

            Türkiye İş Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

                TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

                TEB Bankası hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

                YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

                Yapı Kredi Bankası şubeleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 arasında hizmet vermektedir.

                HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

                Halkbank çalışma saatleri 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

                VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

                Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

                    ZAFER BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

                    Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye geçti.

                    26 Ağustos'ta 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı.

                    İlk gün 1. Ordu birlikleri Büyük Kaleciktepe'den Çiğiltepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede birinci hat mevzilerini ele geçirdi.

                    27 Ağustos Pazar günü Afyonkarahisar, 8. Tümen tarafından kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta da devam eden muharebede düşmanın 5. tümeni etkisiz kılındı.

                    29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasını kararlaştırdı ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için önlemler alındı.

                    Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti.

                    Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı.

                    Mustafa Kemal Paşa, zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da, Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayımladığı bildiride, "Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'' emrini verdi.
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                    Haberler Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?
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