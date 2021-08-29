30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanmasına kısa bir süre kala 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları ile beraber birçok sektör de hizmete ara verecek. Bankaların da 30 Ağustos 2021 Pazar günü açık olup olmayacağı bir hayli merak ediliyor. Pazartesi günü bankalarda işleri olav vatandaşlar bankaların yarın çalışıp çalışmayacağı hakkında bilgileri araştırıyor. Bizler de konuya ilişkin net bilgilere haberimizde yer verdik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankaların durumu...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye'de her sene kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir çok kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki işyerleri resmi tatil dolayısıyla hizmet vermemektedir.

Bankalar da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olacaktır. Ancak 31 Ağustos 2021 Salı günü bankalar normal işleyişine devam edecektir.