30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatiller arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Zafer Bayramı'na az bir süre kala Yarın resmi tatil mi, nereler kapalı olacak 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın resmi kurumlar açık mı? soruları gündeme geldi. Yarın bir çok kamu kurum ve kuruluşları ile özel ektrödeki iş yerleri kapalı olacak. Her sene büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı gün PTT'ler, noterler, kargolar gibi kurumlar kapalı olacaklar. İşte detaylı bilgiler...
YARIN RESMİ TATİL Mİ, NERELER KAPALI OLACAK?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer almaktadır. Yarın yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı gün PTT'ler, noterler, kargolar, ezcaneler, hastane poliklinikleri kapalı olacak. Ayrıca banka şubeleri de hizmete kapalı olacak. Vatandaşların yapacağı EFT'ler de bir gün sonra hesaplara düşecek. Ancak Fast işlemini kullanacak anında işlem yapabilirsiniz.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YARIN RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?
Hastanelerin acil servisleri vatandaşlara açık olacak. Nöbetçi eczaneler de resmi tatil gününde hizmet gösterecek. Devlet daireleri ise 30 Ağustos günü 1 günlük tatil olacak. Vatandaşlar 31 Ağustos günü devlet dairelerindeki işlerini halledebilecek.
2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi