30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatiller arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Zafer Bayramı'na az bir süre kala Yarın resmi tatil mi, nereler kapalı olacak 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın resmi kurumlar açık mı? soruları gündeme geldi. Yarın bir çok kamu kurum ve kuruluşları ile özel ektrödeki iş yerleri kapalı olacak. Her sene büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı gün PTT'ler, noterler, kargolar gibi kurumlar kapalı olacaklar. İşte detaylı bilgiler...

YARIN RESMİ TATİL Mİ, NERELER KAPALI OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer almaktadır. Yarın yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı gün PTT'ler, noterler, kargolar, ezcaneler, hastane poliklinikleri kapalı olacak. Ayrıca banka şubeleri de hizmete kapalı olacak. Vatandaşların yapacağı EFT'ler de bir gün sonra hesaplara düşecek. Ancak Fast işlemini kullanacak anında işlem yapabilirsiniz.