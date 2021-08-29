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    • Güncel
    • 29.08.2021 12:31
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    • 29.08.2021 12:33
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    Yarın resmi tatil mi, nereler kapalı olacak 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın resmi kurumlar açık mı?

    30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülke genelinde kutlanmaktadır. umlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan bu özel gün ulusal bayram ilan edildiğinden yarım bir çok işyerleri ve resmi kurumlar kapalı olacak. Devlet dairelerinde işi olan milyonlarca vatandaş ''Yarın resmi tatil mi, nereler kapalı olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın resmi kurumlar açık mı?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Bizler de tüm merak edilenlerin yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Yarın resmi tatil mi, nereler kapalı olacak 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın resmi kurumlar açık mı?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatiller arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Zafer Bayramı'na az bir süre kala Yarın resmi tatil mi, nereler kapalı olacak 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın resmi kurumlar açık mı? soruları gündeme geldi. Yarın bir çok kamu kurum ve kuruluşları ile özel ektrödeki iş yerleri kapalı olacak. Her sene büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı gün PTT'ler, noterler, kargolar gibi kurumlar kapalı olacaklar. İşte detaylı bilgiler...

    YARIN RESMİ TATİL Mİ, NERELER KAPALI OLACAK?

    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer almaktadır. Yarın yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı gün PTT'ler, noterler, kargolar, ezcaneler, hastane poliklinikleri kapalı olacak. Ayrıca banka şubeleri de hizmete kapalı olacak. Vatandaşların yapacağı EFT'ler de bir gün sonra hesaplara düşecek. Ancak Fast işlemini kullanacak anında işlem yapabilirsiniz.

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YARIN RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?

    Hastanelerin acil servisleri vatandaşlara açık olacak. Nöbetçi eczaneler de resmi tatil gününde hizmet gösterecek. Devlet daireleri ise 30 Ağustos günü 1 günlük tatil olacak. Vatandaşlar 31 Ağustos günü devlet dairelerindeki işlerini halledebilecek.

    2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi

        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

        Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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        Haberler Güncel Yarın resmi tatil mi, nereler kapalı olacak 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın resmi kurumlar açık mı?
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